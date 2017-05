Innsbruck – Mit ihrem zweiten Erfolg in ebenso vielen Bundesliga-Spielen führen die Wörglerinnen die Tabelle der Gruppe A in der Tennis-Bundesliga an. Nach dem knappen 4:3-Auftaktsieg bei den gestern spielfreien IEV-Damen war das Duell gegen ULTV Linz wieder eines auf Augenhöhe. Durch drei Einzel- und einen Doppelsieg brachten die Spielerinnen von Mannschaftsführer Stefan Schneck erneut einen 4:3-Erfolg über die Runden.

Bei den Tiroler Mannschaftsmeisterschaften prolongierten indes der TSV Hall und der TC Aurach ihre makellose Bilanz und feierten in der Gruppe 1 jeweils den dritten Saisonsieg. In der Parallelgruppe 2 hat jedes Team schon eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Innsbrucker Derby zwischen der TI und dem TC Parkclub Igls (2:7) stand das Duell an der Spitzenposition zwischen Johannes Schullern und Manuel Bellutti im Mittelpunkt. Der Igler Bellutti behielt dabei mit 6:3, 7:6 die Oberhand. (tomi)