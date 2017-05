Rietz – Die Motocross-­Anlage des MSC Rietz steht heute (12.40 Uhr) und morgen (12.25) im Fokus der Zweirad-Artisten. Zum vierten Mal findet im Oberland ein Rennen zur Motocross-Staatsmeisterschaft (ÖM) in den Klassen Jugend, MX2 und MX Open statt. Rietz ist der sechste von elf ÖM-Läufen. Für den 2003 gegründeten Motorsportclub (MSC) Rietz um Obmann Walter Perkhofer und sein 30-köpfiges Team ein weiterer Höhepunkt, bei dem einige Lokalmatadore in Abwesenheit von Lukas Neurauter, der sich heuer auf die WM-Läufe (MXGP) konzentriert, ganz vorne mitmischen wollen.

Wer in seine Fußstapfen tritt? Manuel Perkhofer, Clemens Neurauter, Florian Hellrigl – das sind die potenziellen Kandidaten von Neurauters Heimverein. Perkhofer, in der MX2-Wertung derzeit unter den Top fünf, betont: „Das Heimrennen in Rietz ist immer ganz speziell. Vor so vielen Leuten zu fahren, die man kennt und die einen voll anfeuern, macht immer wieder großen Spaß. Wenn ich zwei gute Läufe zeige, geht sich vielleicht der Sieg aus“, so der 19-jährige Rietzer.

Aber auch die beiden 20-jährigen Clemens Neurauter und Florian Hellrigl haben sich für den Auftritt vor den eigenen Fans viel vorgenommen: „Ich freue mich schon sehr auf das Heimrennen und werde alles geben“, so Florian Hellrigl, der heuer in der MX-Open-Klasse antritt. 2016 fuhr er in der MX2-Klasse in Rietz als Dritter aufs Podest. Ebenso heiß ist Clemens Neurauter: „Ich gehe hochmotiviert in das Heimrennen. Ziel ist ein Platz unter den Top fünf.“

Neben den Läufen zur Österreichischen Staatsmeisterschaft am Sonntag stehe­n heute Bewerbe zum Auner-Cup und zur KTM 65 SX Challeng­e in Rietz auf dem Programm. (tz)