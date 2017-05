Diex – Der Tiroler Benjamin Brkic hat sich am Samstag in Diex (Kärnten) den ÖRV-Meistertitel im Bergrennen gesichert. Der 20-jährige Stubaier von Tirol Cycling setzte sich in dem 69-km-Rennen von Völkermarkt nach einem 9-km-Schlussanstieg vor Patrick Bosman (Hrinkow Steyr/gleiche Zeit) und Manuel Bosch (Team Vorarlberg/+0:14 Min.) durch.

Titelverteidiger Hermann Pernsteiner war wie einige Meister vergangener Jahre (Stephan Rabitsch, Riccardo Zoidl, Markus Eibegger) andernorts im Einsatz. (APA)