Von Alois Moser

Kolsass – Zwei Runden vor Schluss war es am Samstag so weit: Kolsass/Weer II krönte sich vor heimischem Publikum zum Meister der Zweiten Klasse Zillertal und wird nächstes Jahr eine Liga höher antreten. Der Aufstieg der in dieser Saison immer noch ungeschlagenen Unterländer ist nicht zuletzt einer besonderen Motivationsspritze des Trainerduos geschuldet.

„Wir haben mit der Mannschaft gewettet: Wenn wir Meister werden, dürfen sie dem Co-Trainer und mir eine Glatze rasieren, und wenn sie es nicht schaffen, bekommt umgekehrt die ganze Mannschaft von uns die Haare abgeschnitten“, erzählte der frischgeschorene Meistertrainer Matthias Egger nach dem Stelldichein im improvisierten Haarstudio: „Und Wettschulden sind natürlich Ehrenschulden.“ Coach Egger und Co Werner Jud werden im Herbst nun wohl eine Mütze brauchen, wenn ihnen und ihren Aufsteigern eine Klasse höher der raue Wind des Abstiegskampfes um die Ohren weht: „Unser Ziel wird ganz klar der Klassenerhalt sein.“ Die Meistermannschaft soll gehalten werden: „Wir werden beieinanderbleiben.“

Den Titel feierte Kolsass/Weer II, das gegen Buch II mit vielen Ersatzkräften gespielt hat, standesgemäß mit drei Kanonenschüssen: „Die Schützen haben uns einen tollen Rahmen bereitet.“

Der positive Spirit der Zweiermannschaft soll auch der Kampfmannschaft zugutekommen, die im Abstiegskampf der Landesliga Ost gegen Buch einen eminent wichtigen 2:1-Heimsieg feiern konnte. Mit den frischgebackenen Meistern als Schlachtenbummlern auf der Tribüne, wie Egger erzählt: „Wir zittern natürlich mit. Die hatten eine schwere Saison. Sie waren nicht immer vom Glück verfolgt, aber hauen sich weiter rein.“

Zwei Runden vor Schluss liegen die Einser zwei Punkte über dem roten Strich: „Wäre schön, wenn sie das schaffen würden.“