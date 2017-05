Von Tobias Waidhofer

Mieming, Obsteig – Gut Ding braucht Weile. Wenn im Unterhaus ein Verein diese Weisheit mit Leben füllt, ist es die SPG Obsteig/Mieming. Dreimal war die Spielgemeinschaft in den vergangenen Saisonen in der 2. Klasse unter den besten drei gelandet, für den Aufstieg reichte es jedoch nie. „Immer war uns eine Zweier-Mannschaft im Weg“, blickte Obmann Florian Schennach zurück.

Heute kann man am Plateau darüber lachen. Denn in der aktuellen Spielzeit waren die Oberländer von niemandem zu stoppen. Nach 22 Runden stehen 16 Siege, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen in der Bilanz. „Wir sind eine Einheit. Von der Mannschaft über das Trainerteam (Christof Neurauter mit dem spielenden Co-Trainer Hannes Zotz, Anm.) bis zum Vorstand“, erklärt Schennach das Erfolgsrezept. „Es war fein, in dieser Saison Obmann zu sein.“ Mitentscheidend für den Wohlfühlfaktor scheint auch Marcel Föger. Der Angreifer ist mit 28 Saisontreffern die personifizierte Torgarantie für den 2.Klasse-Mitte-Meister. „Er ist eine Klasse für sich. Seine Schnelligkeit ist sein größte Stärke“, charakterisiert der Obmann seine Strafraumkobra.

Aber nicht nur bei der Kampfmannschaft tut sich was. Wie zum Beweis qualifizierte sich die U11 zuletzt für den prestigeträchtigen Cordial-Cup. „Der Nachwuchs ist meine Priorität“, erklärt Urgestein Schennach. „Ohne Nachwuchs kann man keine Kampfmannschaft bilden.“ Denn solange Schennach – er ist seit 42 Jahren im Verein – als Obmann arbeite, „werden wir keine Spieler mit Geld locken“.

Der Meistertitel samt Aufstieg in die 1. Klasse hat die SPG aus dem Oberland – bestehend aus den Vereinen SV Mieming und SV Obsteig – aber natürlich Blut lecken lassen. „Die Bezirksliga ist für uns realistisch“, wird das Fernziel formuliert.