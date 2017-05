Innsbruck – Die UPC Tirol Liga biegt in die Zielgerade: Sowohl im Titelkampf als auch im Tabellenkeller ist drei Runden vor Schluss allerdings vieles noch offen:

Das Spitzentrio marschierte am bisher heißesten Unterhaus-Wochenende des Jahres im Gleichschritt: Alle drei feierten Siege. Nachdem Kitzbühel am Freitag vorgelegt hatte, zogen die Reichenau und Telfs gestern nach.

„Wir haben das Soll erfüllt“, meinte Reichenau-Trainer Gernot Glänzer nach dem 4:1-Sieg in Kundl. Mit Imst, Kitzbühel und Zirl haben die Innsbrucker noch ein hartes Restprogramm vor der Brust: „Wie es kommt, so kommt es.“ Telfs, das sich gestern mit einem 2:0 gegen Fügen schadlos hielt (Werner Rott: „Es war ein gutes Spiel, wir haben den Ball gut laufen lassen.“), ist weiterhin erster Verfolger von Kitzbühel. Trainer Werner Rott will auch nach 22 ungeschlagenen Spielen in Serie nichts vom Titelkampf wissen: „Es ist schön, so weit vorne zu stehen, aber wir schauen nur auf uns.“ Fortsetzung folgt.

So wie im Abstiegskampf, wo Fügen gestern in Telfs die Sensation verpasste. Die 0:2-Niederlage nahm Trainer Thomas Pfeiler zur Kenntnis, viel mehr lag dem Unterhaus-Urgestein aus Wien etwas ganz anderes am Herzen: „Der Spielplan ist ein Wahnsinn. Da muss man sich hinterfragen.“ Am Mittwoch gegen Kirchbichl absolvieren die Zillertaler ihr achtes (!) Match im Mai. „Das ist eine Frechheit. Die Spieler gehen am Zahnfleisch und wir kommen mit Salben und Eisbeuteln nicht mehr nach. Ich weiß noch nicht, wie ich am Mittwoch elf Spieler zusammenbringen soll.“ Im Überlebenskampf könnte der Pfeiler-Truppe aber zum Vorteil gereichen, dass die Union und Völs noch ein direktes Duell absolvieren müssen. Es bleibt spannend. Oben wie unten. (t.w., a.m.)