Von Alois Moser

Zirl – Der Aufschwung des FC Zirl im Frühjahr ist nicht nur mit dem Namen von Trainer Christoph Aschenwald verbunden, sondern auch mit einem zweiten: Michael Rauth. Der Innsbrucker ist für die Zirler mittlerweile unverzichtbar geworden – erst in der Defensive, mittlerweile aber vor allem im Angriff. Regelmäßige Torbeteiligungen und Berufungen ins Team der Runde sprechen für sich. Sechs Tore in einem Spiel, wie gegen Kirchbichl gelungen, sind aber auch für einen Offensivkünstler wie den „Rauti“ nicht selbstverständlich.

„Das ist mir zumindest im Erwachsenenbereich noch nie gelungen“, meint der gebürtige Innsbrucker. Mit seinen 21 Jahren hat Rauth schon einiges gesehen. Von der Tiroler Akademie ging es in den Nachwuchs von Kaiserslautern nach Deutschland, wo dem Tiroler der Durchbruch aufgrund mehrerer Verletzungen („eine langwierige Schambeinentzündung und drei Bänderrisse im Knöchel“) jedoch verwehrt blieb. Mittlerweile gibt es keine Probleme mehr – und neben dem Fachabitur mit Schwerpunkt Wirtschaft hat Rauth auch Freundin Lisa aus Kaiserslautern mitgebracht: „Sie lebt jetzt bei mir in Innsbruck.“

Auch Rauths Arbeitgeber IKB, wo er als Sachbearbeiter angestellt ist („die Arbeit gefällt mir gut“), befindet sich in Innsbruck – die neue sportliche Heimat allerdings seit eineinhalb Jahren in Zirl. Dort musste „Rauti“ im Herbst oft als Verteidiger aushelfen, im Frühjahr darf der Offensiv-Allrounder aber hinter Spitze Armin Hobel ran: „Da habe ich meine Freiheiten.“ Die Leistungen sprechen für sich, wie Trainer Christoph „Aschi“ Aschenwald kommentiert: „Wenn er mal am Laufen ist, ist er kaum aufzuhalten.“ Seine Schnelligkeit macht Rauth, wie gegen Kirchbichl par excellence demonstriert, zu einer Waffe im Konterspiel: „Das liegt mir am besten.“

Und auch der Profi-Traum ist für den 21-Jährigen, der als ehemaliger Fan von Thierry Henry nun den FC Barcelona unterstützt, noch nicht ausgeträumt: „Das verfolge ich auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, dass ich in Tirol meine Chance bekomme, ansonsten wäre ich aber auch bereit, wieder ins Ausland zu gehen.“

Vorerst heißt die Zukunft aber Zirl: „Da habe ich unterschrieben, und da haben wir Großes vor.“