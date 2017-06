Innsbruck — Simon Varges hat sich viel vorgenommen: „Ich möchte in Innsbruck ein großes Beachvolleyballturnier etablieren." Zum einen gelte es, Tirolern eine Chance auf ein Heimspiel zu geben, zum anderen träumt er vom Klagenfurter Grand Slam als fernes Vorbild: „Wir wollen zeigen, was möglich ist, wenn man sich mit Herzblut für den Beachvolleyballsport einsetzt." Die ersten Schäufelchen dafür hat der Innsbrucker Student und passionierte Sandspieler zusammengetragen: Seit vier Jahren organisiert er C-Cups, am Samstag im Innsbrucker Tivoli-Freibad mit extra aufgebauter Tribüne erstmals ein B-Beachcup (zweithöchste Kategorie).

Neben Teams aus Italien und Deutschland kommen auch heimische Teams — darunter Österreichs Jugendnationalteams oder die Tirolerin Bianca Zass mit Valerie Teufl. Aushängeschild Martin Ermacora spielt mit Partner Moritz Pristauz aufgrund seines Einsatzes in Moskau erst am Sonntag ein Showmatch. Wie in Klagenfurt gibt es DJ-Sound und eine Turmspringer-Show. (sab)