Michael Jensen heißt der neue Trainer der Volleyballerinnen vom VC Tirol. Der 35-Jährige kommt aus Dänemark, hat dort und in Schweden bereits in der höchsten Liga gearbeitet und wird im Herbst die Innsbruckerinnen in die Bundesliga führen. „Der erste Eindruck ist sehr gut“, freute sich Obfrau Therese Achammer, die nach dem Abschied von Jean-Michel Roche (FRA) im Februar selbst auf die Trainerbank zurück hatte müssen.

Der Vizemeister 2016 und heurige Fünfte vermeldet zudem zwei Neuzugänge: Ozana Nikolic (KRO) und Elena Domnidou (GRE) werden die nach den Abgängen von Michaela Hollaus und Sara Örley gelichteten Reihen verstärken. „Wir führen derzeit noch weitere Gespräche“, so Achammer.

Anderweitig ernst wird es am Mittwoch für zwei weitere Tirolerinnen: Nikolina Maros (Linz) und Monika Chrtianska (Neuchâtel) starten (15 Uhr) mit dem Nationalteam in Osijek in die WM-Quali. Zum Auftakt wartet Europameister Russland. (sab, TT)