Der Ossiacher See war Schauplatz des 25. internationalen Alpe Adria Cups der Segelflieger. Der Tiroler Bernhard Leitner hielt es dabei mit dem Wetter: Was durchwachsen begann, endete in einem Hoch. Leitner wurde in der offenen Klasse Zweiter. Der Siegerschnitt betrug 119 km/h. In der „kleinen“ 104er-Klasse siegte der Oberösterreicher Fritz Hofinger. (TT)