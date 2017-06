Innsbruck – Das Terminchaos in der österreichischen Wasserball-Bundesliga bereitet den Tirolern weiterhin Probleme. Erleichtert wäre Obmann Richard Kössler, würde der WBCT seine zwei oberen Play-off-Spiele dieses Wochenende gegen PL Salzburg (morgen, 18.15 Uhr) und IW Vienna (Sonntag, 10.15) im Tivoli gewinnen. „Mit nur einem Sieg wären wir Tabellen-Zweiter und ein Finalspiel daheim in der Best-of-five-Serie würde genau mit den Tiroler Meisterschaften der Schwimmer am 1. Juli zusammenfallen“, erklärte Kössler. Es wäre eine schwierige Terminkollision.

Zumal das Farmteam dieses Wochenende aufgrund der häufigen Spielverlegungen diese Saison schon richtig strampeln muss. Am Samstag steht um 16.45 Uhr die Nachholpartie des Grunddurchgangs in Linz an. Am Sonntag um 9 Uhr startet das untere Play-off im Tivoli gegen den WBV Graz. Kurze Zeit später, um 11.30 Uhr, steht das Spiel gegen den stärksten Gegner ASV aus Wien an. Kössler hofft, dass das Farmteam im Terminstress wenigstens einen Sieg einfährt.

Wann und wo es in zwei Wochen für beide Teams weitergeht, weiß Kössler noch nicht. Die Gegner stehen fest, Austragungsorte und Uhrzeiten sind jedoch mal wieder offen. Kössler, der schon Mitte Mai betonte, dieses Jahr aufgrund des Spielplanchaos „die Schnauze voll zu haben“, legte nach: „Es gibt einfach bornierte Leute in der Sportkommission, die keine Informationen weitergeben.“ (su)