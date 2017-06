Stau auf der Inntal-Autobahn. Stau auch am Telfer Birkenberg. Mit erfreulichen Wartezeiten. Belohnt nach mehr als sechsstündigem Kampf mit einem 5:4-Heimerfolg gegen das favorisierte Tennisteam aus Mauthausen. Zunächst wühlten Philipp Schroll, Daniel Lustig und Adrian Gruber drei Einzelpunkte für den TC Telfs aus der roten Tenniserde. „Das 3:3 ist zwar erfreulich, aber es wird deshalb nicht leichter", meinte Mannschaftsführer Adrian Gruber vor den entscheidenden Doppeln. Aber Telfs wuchs über sich hinaus, gewann völlig unerwartet zwei von drei Begegnungen im Match-Tiebreak, wobei Daniel Lustig mit Luca Maldoner den Siegpunkt eroberte, damit Platz zwei der 2. Tennis-Bundesliga vor dem Heimspiel am Montag gegen Schlusslicht Heeres TC fixierte.

Im Doppel fiel auch in Graz, in der 1. Damen-Bundesliga, die Entscheidung. Klaschka/Nothnagel eroberte den vierten Punkt zum Wörgler 4:3-Auswärtssieg. Die IEV-Damen mussten sich beim Tabellenführer Kornspitzteam OÖ 1:6 beugen. „Offen bleibt dennoch", so Wörgl-Coach Schneck, „ob Wörgl, der IEV oder gar ULTV Linz ins Final Four einziehen werden." Die Entscheidung fällt am Montag. (r.u.)