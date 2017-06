Mit drei Siegen gegen UHC Linz, FBC Dragons (NÖ) und TVZ Wikings Zell am See machten die Spielerinnen des UHC Alligator Rum die Saison perfekt: Mit einer weißen Weste und einem breiten Grinsen feierten die Tirolerinnen den U 17-Bundesligatitel im Floorball. Zudem durfte mit Sarah Trenker eine Rumerin als Liga-Topscorerin jubeln. „Floorball ist eine der am stärksten wachsenden Teamsport­arten in Europa“, erklärte Trainer Peter Trenker – und Rum ist ganz vorne dabei.