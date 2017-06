„We are the Champions“ ertönte am Samstagabend im Tivoli: Die Footballer der Swarco Raiders werden des Siegens nicht müde und schnappten sich vor 3100 Fans den CEFL-Titel. Die Tiroler gaben sich beim 55:20 gegen den serbischen Meister Kragujevac Wild Boars keine Blöße. Einzig im ersten Viertel konnten die Gäste beim Stand von 7:7 mithalten.

„Es war ein hartes Turnier, ich bin mega stolz auf das Team. Dieser Titel war ein großes Ziel von uns“, sagte ein gelöst wirkender Headcoach Shuan Fatah. Erstmals seit 2011 holten die Raiders wieder einen internationalen Titel. (TT)