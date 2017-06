Von Thomas Mair

Ellmau – „Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein.“ Was Franz Beckenbauer vor über einem halben Jahrhundert musikalisch zum Besten gab, gilt heute noch für das Ellmauer Trio Lukas Riedmann, Andreas Bürger und Alexander Gatt. Bereits in der Kindheit machten die Mittzwanziger gemeinsam ihre ersten Schritte auf Fußballrasen bzw. Tennisplatz – für den SC Ellmau laufen sie in der 1. Klasse Ost auf und mit dem TC Ellmau kämpfen sie um den Klassenerhalt in der höchsten Tiroler Tennis-Spielklasse. „Wir sind alle gleich alt und sportlich gesehen zusammen aufgewachsen“, spricht Riedmann von einer echten Freundschaft.

Mit Routinier und Familienvater Mario Leitner (35) ist ein Vierter im Bunde der Doppelbelastung in den Monaten Mai und Juni ausgesetzt. „Montag und Freitag sind die einzigen sportfreien Tage“, erklärt Riedmann. Neben den Spielterminen am Wochenende stünden zwei Trainingseinheiten am Rasen und eine am Tennisplatz auf dem Programm. „Die Tennis­saison absolvieren wir mit Minimalaufwand. Um in der Tiroler Liga zu bestehen, müssten wir mehr Zeit investieren“, weiß Mannschaftsführer Riedmann, warum sein Team noch sieglos am Tabellenende rangiert. Dennoch ist der 24-Jährige stolz darauf, dass der Aufstieg aus der Tennis-Landesliga im vergangenen Jahr mit durchwegs einheimischen Spielern geschafft wurde. „Legionäre einzukaufen hatten wir nicht nur wegen der finanziellen Belastung nie in Erwägung gezogen“, meint Riedmann. Die tolle Kameradschaft würde unter einem sofortigen Wiederabstieg nicht leiden.

Sorgen um den Klassenerhalt haben die Ellmauer Fußballer längst hinter sich gelassen, wenngleich das Niveau auf dem Rasen überschaubarer ist. Der ehrgeizige Riedmann, der es eineinhalb Jahre in St. Johann versuchte, ortet mittelfristig eine Verbesserung: „Nach langer Zeit haben wir wieder ein paar Junge, die voll mitziehen.“ Ein Aufstieg in die Bezirksliga scheint realistisch. Ob das Trio das Aufstiegsvorhaben gemeinsam angehen wird, ist fraglich. Insbesondere Gatt, der als hauptberuflicher Tennislehrer an die 100 Kinder betreut, schnürt nur noch selten die Fußballschuhe. Das enge Band der Freundschaft wird das nicht durchtrennen. Denn wie sang Kaiser Franz 1966 so schön: „Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein!“