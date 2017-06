Von Daniel Lenninger

Natters, St. Johann – „Gekommen, um zu bleiben“, sang einst die deutsche Band Wir sind Helden. Ein Vorhaben, das auch Natters und St. Johann im ersten Jahr nach ihrer Klettertour in die Landesliga realisieren wollten. Dieses Ziel steht eine Runde vor Saisonende gehörig auf der Kippe – zur Freude des furiosen Aufsteiger-Duos, das mehr denn je an der UPC Tirol Liga schnuppert.

Durch den bereits neunten Sieg in Serie (5:2-Heimerfolg über Schönwies/Mils) verteidigte Natters am Samstag vor den Augen des berühmten Sohns Fabian Koch (Sturm Graz) die Tabellenführung im Westen und hält morgen beim Saisonabschluss in Matrei alle Trümpfe in Händen. Mit einem Dreier würde die eingespielte Elf aus dem westlichen Mittelgebirge nicht nur erstmals in der Tiroler Liga vertreten sein, sondern sich auch in den illustren Kreis jener Mannschaften einreihen, die dreimal en suite aufgestiegen sind. Ein Punktgewinn würde zumindest den Einzug in die Relegation (gegen den Vizemeister der Landesliga Ost, Hinspiel Donnerstag, Rückspiel Sonntag) absichern.

Zams (gegen Oberperfuss) und Mils (gegen Axams) hoffen auf einen Umfaller. „Wir sind bis in die Zehenspitzen motiviert und wollen uns den Titel holen“, steht Natters-Trainer Clemens Gschösser wie seine Akteure unter Strom.

Albert Trixl, Chefbetreuer von St. Johann, kann den abschließenden Spieltag gelassener betrachten. Den Unterländern ist Platz zwei im Osten nicht mehr zu nehmen. Mayrhofen war bereits zuvor als Meister festgestanden. „Wir nehmen es, wie es kommt“, stellt sich Trixl noch auf keinen konkreten Gegner ein: „Wir treffen auf jeden Fall auf eine starke Mannschaft.“

Fest steht hingegen die hohe körperliche Belastung der Relegationsteilnehmer, die binnen neun Tagen vier Spiele bestreiten müssen. „Es wird eine physische und psychische Angelegenheit“, weiß Trixl, der deshalb im morgigen Gastspiel in Jenbach den einen oder anderen Spieler schonen wird. Die Landesliga Ost lebt in der letzten Runde vom Abstiegskampf – vier Teams sind noch gefährdet. Schlusslicht Kufstein II könnte vom direkten Duell zwischen Bruckhäusl und Kolsass/Weer profitieren – ein voller Erfolg in Söll würde zum Klassenerhalt reichen. Wer darf und wer muss in der Landesliga bleiben?