Von Alois Moser

St. Johann – Der SK St. Johann hat es doch noch geschafft: Nach der 2:4-Hinspielniederlage drehten die Unterländer das Relegationsduell mit dem FC Natters und steigen durch den 3:0-Sieg in die UPC Tirol Liga auf.

Schon der Start war perfekt für den Landesliga-Ost-Zweiten: Mit der ersten Chance markierte Julian Steger den Führungstreffer (20.). In der Folge verflachte das Spiel, Chancen blieben Mangelware. Auch nach der Pause spielte sich das Spielgeschehen vor allem im Mittelfeld ab. St. Johann wirkte bemüht, aber ideenlos, Natters blieb vor einer mitgereisten und lautstarken Fanabordnung ebenfalls harmlos.

Beiden Mannschaften waren die Strapazen vom dichten Programm (vier Spiele in neun Tagen) anzumerken. Die Minuten tickten herunter, während St. Johann weiterhin nur ein Tor fehlte. 750 Zuschauer stöhnten kollektiv auf, als in der 70. Minute ein gefährlicher Stanglpass der Gastgeber an Freund und Feind vorbeischlitterte. Acht Minuten später war es aber so weit: Im Rauch der Pyros köpfelte Christian Jöchl die Kugel nach einem Freistoß in die Maschen – und kurze Zeit später war die Partie dann entschieden: Alexander Foidl schoss aus über 25 Metern ins Kreuzeck und St. Johann ins Glück.

Nach sieben Jahren kehren die Unterländer, die weiter auf Eigenbauspieler setzen möchten, in die höchste Tiroler Spielklasse zurück – nicht unverdient, wie Erfolgstrainer Albert Trixl befand: „Heute waren wir einfach besser.“ Die Natterer leckten ihre Wunden: Der Gegner habe verdient gewonnen, der eigene Spielplan sei nicht aufgegangen, analysierte Coach Clemens Gschösser. Lobeshymnen auf die tolle Saison waren nur ein schwacher Trost ...