Von Robert Ullmann

Telfs – 5:4 gegen St. Margarethen gewonnen, damit die stolze Siegesserie am Birkenberg verteidigt und die Aufstiegs-Chance in die 1. Herren-Bundesliga gewahrt. Verdienter Jubel im Telfer Tennis-Lager. Vor allem deshalb, weil sieben Siege bei nur einer Niederlage am Konto des TC Telfs nach einer unerwartet erfolgreichen Saison aufscheinen und sich andererseits die Jugendspieler spielerisch und kämpferisch in die „Mannschaft der Zukunft“ integrierten.

Wie im gestrigen Heimspiel gegen Margarethen (Bgld.). Yannick Pfleiderer, Julian Schubert und Luka Maldoner (alle drei 17 Jahre jung) legten mit ihren Einzelsiegen den Grundstein zum Erfolg – und zur Hoffnung, dass die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg (TC Altenstadt und Mauthausen) am Schlusstag der 2. Bundesliga am Samstag Punkte liegen lässt. Mannschaftsführer Adrian Gruber glaubt zwar nicht „dass wir es schaffen werden“, lobte gestern aber besonders „den Sieg von Yannick Pfleiderer, weil er zur 4:2-Führung nach den Singles führte“. Den fünften und entscheidenden Punkt zum 5:4 eroberte übrigens der Mannschaftsführer selbst zusammen mit seinem Doppelpartner Julian Schubert.

Jubel auch bei den IEV-Damen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die überzeugende Leistung beim 7:0-Sieg gegen ATSV Steyr erlebten maximal die engsten Verwandten der eingeschworenen Tennis-Riege mit. Allen voran Andreas Haider-Maurer. Nach seinem Comeback auf der internationalen Tennisbühne in Italien (Aus in der zweiten Quali-Runde in Caltanisetta) sah er auf der „verwaisten“ IEV-Anlage durchwegs glatte Siege des IEV-Teams. Auch jenen von seiner Ehefrau Iris. Sie war nicht nur als Spielerin, sondern auch als Mannschaftsführerin tätig und sorgte quasi als „Platzfrau“ für wettkampftaugliche Courts. Mit einer 3:4-Niederlage gegen den Schwechater TC verabschiedete sich der TC Wörgl von der heimischen Fan-Gemeinde vor der Auswärtsbegegnung am Samstag gegen Wr. Neustadt. Der IEV schließt die Saison in Schwechat ab.