Kitzbühel — „Es war extrem knapp", sagte Luis Knabl, nachdem er wieder bei Atem war. Die 33. ETU Triathlon-Europameisterschaft in Kitzbühel hatte es am Samstag in sich — das bekam auch der Tiroler Lokalmatador zu spüren. In der Kategorie Elite-Herren (1500 m Schwimmen, 39,2 km Radfahren, 10 km Laufen) kam der 25-Jährige als 16. (+1:21 Min.) ins Ziel am Schwarzsee.

Geträumt hätte der Pfaffenhofer vom Tri Team Telfs freilich von einem Top-10-Resultat beim Saisonhighlight. „Es hat nicht alles so funktioniert wie erhofft. Die Taktik war schnell schwimmen und radfahren." Als Vierter kam er aus dem Wasser, auf der Radstrecke (acht Runden) bildete sich eine 19-köpfige Gruppe. Im Laufen, Knabls schwächster Disziplin, verlor er jedoch zu viel Zeit — auf den Zehnten fehlten letztlich 31 Sekunden.

Den Sieg schnappte sich Joao Pereira aus Portugal. Und es schien überhaupt der Tag der Portugiesen gewesen zu sein. Neben dem Olympia-Fünften von Rio, der sich im Zielsprint mit einer Sekunde Vorsprung auf Raphael Montoya (FRA) Gold schnappte, jubelte Joao Silva auf dem Bronze-Treppchen. Vasco Vilaca siegte Stunden zuvor bei den Junioren.

Fernando Alarza (6./ESP), Führender der WM-Serie, ging bei der Medaillenentscheidung ebenso leer aus wie die Brüder Igor und Dimitrij Poljan­skij (RUS). Es war eben „extrem knapp"... (ben)