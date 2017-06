Innsbruck – Was ihm als Spieler zweimal (Aufstieg von der Bezirks- bis in die Landesliga) gelang, veredelte Elvir Karahasanovic als Trainer der SPG Innsbruck West mit dem Titel in der Gebietsliga West. Um 5.30 Uhr schlich er sich nach der Titelparty in Hötting West zuhause ein: „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Meine Frau hat in den letzten Wochen einiges mitgemacht.“ Kapitän Alexander Engl nimmt gleichzeitig nach zweieinhalb Jahrzehnten Abschied von seinem Verein.

In der Gebietsliga Ost knallten beim SV Fritzens die Korken, der Durchmarsch ist perfekt. Denn in der Vorsaison war man als Tabellenzweiter der Bezirksliga Ost ebenfalls schon eine Stufe höher geklettert. „Als Meister ist es fast noch schöner“, lachte Trainer Daniel Streiter das Herz. Das Vereinsheim bebte am Freitagabend in jedem Fall. Denn nach 25 Jahren Absenz (zuletzt 1992) kehrte der SV Fritzens erstmals wieder in die Landesliga zurück.

In der Bezirksliga Ost stand der FC Kössen schon als Meister fest. Münster löste mit einem 10:1 in Oberlangkampfen den zweiten Aufstiegsplatz. In der Bezirksliga West zementierte Fulpmes gestern den Titel ein. „Jetzt ist es amtlich. Jetzt haben wir auch die Medaille um und werden noch einmal Gas geben“, lachte Coach Sascha Frass. Mit einem 2:1-Sieg bei Vizemeister Inzing fixierte Mieders noch den Klassenerhalt, der FC Sellraintal muss den bitteren Abstieg antreten.

Eine spannende Entscheidung fiel gestern am letzten Spieltag in der 1. Klasse Ost: Im direkten Verfolgerduell fing Achenkirch in allerletzter Sekunde mit einem 4:0-Heimsieg über Schlitters die Zillertaler noch von Rang zwei ab. Der Titel ging somit an Schwaz II unter Coach Stefan Plattner: „Heute gibt’s eine geile Party, jetzt bekommen wir die Medaillen und dann wird Schwaz unsicher gemacht. Ist alles schon geplant und vorbereitet.“

In der 1. Klasse West sicherten sich hinter Meister Grinzens die Wiltener gegenüber Torfabrik Sölden Platz zwei. (lex, m. l.)