Von Toni Zangerl

Kaunertal – Kaiserwetter bei der Kür der Gletscherkaiser – Radlerherz, was willst du mehr? Das sagt­e sich auch der neue Sieger der Herren, der 22-jährige Michael Spögler aus Astfeld im Sarntal.

Der überlegene Neo-Sieger, der in Innsbruck sein Wirtschaftsstudiu­m absolviert, strahlte und sagte: „Einfach traumhaft, hier in 2750 Metern als Sieger zu stehen.“ Und nach dem Geheimnis seiner Stärke gefragt, mit der er die Konkurrenz (Benedikt Helbig/GER) um 2,28 Minuten so klar distanzierte? „Die Form passt, und wenn diese passt, dann läuft’s eben so wie heute“, stellte er ganz lakonisch fest.

Radsportkreisen in Tirol ist der neue Gletscherkaiser nahezu unbekannt. Auch das gut informierte Moderatorenduo Othmar Peer und Martin Böckle staunte – um dann sogleich die Einladung für den 24. Nauderer Dreiländer-Giro am kommenden Sonntag (Start 6.30 Uhr) auszusprechen. Da lehnte der 22-jährige Südtiroler, der in Österreich bislang noch kein Rennen bestritten hatte, dankend ab. Verriet aber, dass der Ötztaler Radmarathon 2017 fix auf seiner Agenda steht. „Ein ganz heißes Thema“, prophezeite Peer.

Daniela Pintarelli feierte ihren mittlerweile vierten Sieg. „Gletscherkaiserin zu sein, ist schon was. Heute war die Konkurrenz sehr stark, aber die Routine hilft.“

Überschattet war der 15. Jubläumsbewerb vom Sturz eines Teilnehmers bei der Abfahrt in Kauns samt Einsatz des Notarzt-Hubschraubers mit Taubergung.

„Leider. Wir wünschen rasche Genesung“, sagte Rennleiter Pepi Raich, der den Weiterbestand dieses einmaligen Rennens bestätigte und schon über Modifikationen nachdachte.