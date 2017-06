Von Roman Stelzl

Innsbruck – Whip-Off, Dua­l Speed & Style, Pumptrack, Slopestyl­e oder Bike-Pulling – wer dieser Tage beim Vokabular des Bike-Festivals Crankworx ab und zu ratlos auf den Bildschirm starrt, ist nicht alleine. Vor dem morgigen Start des fünftägigen Events herrscht vielerorts noch Ratlosigkeit, was genau sich hinter dem 900.000 Euro teuren Projekt (ohne Lizenzkosten) verbirgt. Und Hand in Hand damit taucht die Frage auf: Wie sehr wird das in Whistler (Kanada) beheimatete Crankworx mit seinem Ableger hierzulande punkten? Die TT nimmt das Event unter die Lupe.

Crankworx: In Europa ist Crankworx noch fast gänzlich eine Unbekannte: Neben der Heimat Whistler, wo jährlich rund 130.000 Zuschauer dabei sein sollen, finden zwei weitere Bewerbe der Serie im neuseeländischen Rotorua und im französischen Les Gets statt. Im deutschsprachigen Raum ist es daher eine Premiere. Kann das gut gehen? „Ich denke schon. Dieser Bewerb ist sehr wertvoll für uns“, sagt Tirols Downhill-Urgestein Christian Piccolruaz, „Vater“ des früheren Nordkette-Downhill-Rennens und bei Crankworx mit für die Kinder-Bewerbe (Kidsworx) zuständig. Auch wenn die Downhill-Bike-Szene in Tirol keine „megagroße Bewegung“ sei und die Rennszene „sehr klein ist“, soll Crankworx dennoch fruchten. Piccolruaz: „Das ist der Air + Style des Mountainbikens. Aber es wird heuer ja die Feuertaufe sein, daher werden wir erst sehen, wie sich alles entwickelt. Wir dürfen gespannt sein.“ Crankworx verbindet dabei verschiedene Bike-Klassen inklusive Downhill – rund 300 Athleten sind bei der Erstauf­lage am Start (mehr dazu sieh­e Factbox).

Schauplatz: Gefahren wird im Bikepark Innsbruck in Mutters und Götzens, der mit 30.000 Kubikmeter Erdbewegung aufgebaut wurde und langfristig stehen soll. Der Neuseeländer Tom Hey übernahm den Bau der Strecke, 2018 gibt es eine Neuauflage. Und Werner Millinger, Geschäftsführer der Muttereralm-Bergbahnen, hat eine klare Vision: „Wir wollen einen Trail vom Hoadl bis zum Goldenen Dachl.“ Langfristig sollen also Axamer Lizum, Natters und Innsbruck eingebunden werden.

Athleten: In den verschiedenen Kategorien sollen die besten Biker am Start sein – allen voran beim Slopestyle-World-Tour-Stopp am Sonntag, den Red Bull TV live übertragt. Top-Fahrer wie Brett Rheeder (CAN) oder Max Frederiksson (SWE) sind jedoch nur einer kleinen Gruppe bekannt. Erwartet werden dennoch bis zu 10.000 Gäste.

Kritik: Crankworx – Top oder Flop? Diese Frage beantwortet sich erst am Sonntag. Kritik wurde aber immer wieder laut. Einer, der stets Bedenken äußerte, ist mit Benedikt Purner ein weiteres Tiroler Downhill-Urgestein. „Ich glaube, dass das alles zu früh kommt. Das wirkt für mich wie ein Schnellschuss“, meint der Innsbrucker Trail-Bauer und aktive Athlet. Zudem stößt Purner sauer auf, dass beim Streckenbau auf ausländische Hilfskräfte vertraut worden sei. Purner: „Wir haben hier über 15 Jahre aus Idealismus etwas aufgebaut. Und jetzt werden die gleichen Fehler wieder gemacht. Schade, dass das jetzt so abläuft.“