Während Crankworx morgen seine Premiere in Innsbruck gibt, zeigt das KitzAlpBike-Festival vor, was Kontinuität bedeutet. Zum 22. Mal wird am Samstag das Marathon-Rennen bei der Fleckalmbahn gestartet, das nicht zuletzt aufgrund seiner Popularität 2013 mit der 90 Kilometer langen Strecke sogar Schauplatz der Weltmeisterschaft war. Im Vorjahr waren 967 Sportler mit dabei – heuer sollen es noch mehr werden. Mit der Windau­taler Radlrallye legten die Veranstalter des neuntägigen Events am Samstag bereits einen erfreulichen Auftakt hin, wurde mit 100 Teilnehmern ein neuer Rekord erreicht. Die Deutsche Manuela Hartl (GER) und der Österreicher Georg Unterrainer (AUT) holten sich in Rekordzeit den Sieg auf der 14 Kilometer langen Strecke mit 320 Höhenmetern.

Weiter geht das Festival morgen mit dem HillClimb in Brixen im Thale. Die sechs Kilometer und 500 Höhenmeter werden dabei zum zehnten Mal ausgetragen, insgesamt werden 500 Starter aus acht Nationen erwartet. Auch die Kirchberger Olympia-Teilnehmerin Lis­i Osl ist nach ihrem Sieg am Wochenende wie gewohnt mit dabei. Den Abschluss bilden am Sonntag die Cross Country Bewerbe mit den Eliterennen sowie den Kinderrennen. (rost)