Von Toni Zangerl

Nauders – 17. Race across the Alps (RATA) und 24. Dreiländer-Giro – der Radsport dominiert am Wochenende am Reschenpass. Über 3000 Pedalritter stellen sich in Nauders den Herausforderungen: Race across the Alps: laut Eigendefinition das härteste Eintagesrennen in den Alpen: 540 Kilometer und 14.000 Höhenmeter über die bekanntesten Alpenpässe im Dreiländereck Österreich, Italien und Schweiz. 27 Herren und eine Dame (Christine Staub/SUI) schafften heuer die Kriterien der Aufnahme in das Starterfeld durch Organisator Gernot Weinig.

Mit dem vorjährigen Dreiländer-Giro-Sieger Patrick Hagenaars steht ein Tiroler als Co-Favorit am Freitag um 14 Uhr am Start. Er will Vorjahressieger Robert Petzold, der in 21,26 Stunden eine Fabelzeit hinlegte, den Sieg streitig machen. Und mit Andre Resch aus Nauders nimmt auch ein echter Lokalmatador die Strecke nach 2016 heuer zum zweiten Mal in Angriff. Der erwartete Zieleinlauf des Siegers ist am Samstag ab 9.30 Uhr.

Dreiländer-Giro: Die 24. Auflage dieser zu den größten Breitenradveranstaltungen Europas zählenden Herausforderungen lockt die Massen. Teilnehmer aus über 30 Nationen zeigen die Zugkraft dieses Radsportklassikers, der auf zwei Strecken durch Österreich, Italien und die Schweiz rollt – auch als Bindeglied des Dreiländer-Gedankens. „Das Limit mit je 1500 Teilnehmern auf jeder Strecke ist die Vorgabe der Behörden in der Schweiz und Italien“, sagt Langzeit-Organisator Karl Mall.

Es gibt daher „die Wahl der Qual“, lacht Mall: zwischen der Strecke Engadin, 168 Kilometer und 3300 Höhenmeter über Stilfserjoch, Umbrailpass und Ofenpass zurück nach Nauders – oder der Strecke Vinsch­gau, 120 Kilometer und 2975 Höhenmeter über Stilf­serjoch, Umbrailpass, Santa Maria nach Nauders. Start zum Giro für beide Strecken ist am Sonntag, 6.30 Uhr.

Nightrace: Freitagabend steigt das Kriterium durch die Gassen von Nauders auf dem 600 Meter langen Kurs. Am Start ist auch der Imster Daniel Federspiel, der seine Sprintqualitäten zeigen will.