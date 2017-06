Innsbruck – „Wir haben alle geweint.“ Das abrupte Ende des „American Dream“ von Patric Grüner ließ niemanden kalt. Nicht das zwölfköpfige Betreuerteam rund um Walter Andre und Walter Egger, nicht die Facebook-Fangemeinde des Ötztaler Extremradsportlers. Über 200 Genesungswünsche waren binnen 24 Stunden auf der Facebook-Sei- te des Tirolers eingegangen.

Bei seiner Premierenfahrt beim härtsten Extremradrennen der Welt, 4940 Kilometer und 50.000 Höhenmeter von der Westküste der USA zur Ostküste, musste der 31-Jährige am Dienstagabend an zweiter Stelle liegend nach 3548 Kilometer abbrechen (die TT berichtete). „Nicht weil er nicht mehr kann. Er ist körperlich voll fit“, betonte Betreuer Walter Andre. „Sondern es war nicht mehr möglich, weiterzufahren.“

Was war passiert? Nach sechs Tagen im Sattel, über Highways und Passtraßen, bei bis zu 40 Grad Hitze im Monument Valley und über bis zu 3000 Meter hohen Pässen in den Rocky Mountains, spielte die Nackenmuskulatur nicht mehr mit. 3548 Kilometer weit war der „Rookie“ gekommen, ehe das Betreuerteam die Notbremse betätigte. „Es geht um die Gesundheit, damit er keine bleibenden Schäden davonträgt“, erklärte Andre. Grüner hatte die bei Extremradfahrern gefürchtete Diagnose „Shermer’s Neck“ erhalten. Benannt nach Michael Shermer, einem US-Extremradfahrer, den 1983 beim Race Across America (RAAM) die ersten Symptome einholten.

Auch bei Grüner streikte die Nackenmuskulatur. Andre: „Ein Nerv hat im Genick etwas blockiert. Er konnte den Kopf nicht mehr selbst halten.“ Weil dadurch auch der Sehnerv betroffen sein könnte, war an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Auch die Fixierung des Kopfes sei nicht möglich gewesen, weil die Straßen zu holprig seien. „Patric hat alle paar Meter einen Schlag abbekommen.“

Den Rennabbruch musste man Grüner freilich mit Samthandschuhen beibringen. „Er war in erster Linie enttäuscht. Nach einer halben Stunde hat er sich gefangen. Wir haben alle mit ihm gesprochen, es war emotional.“ Nach der Ankunft in der Unterkunft schlief Grüner stundenlang – erst danach soll er wieder von einem Arzt untersucht werden.

Grüners Ziel wäre ein Stockerlplatz gewesen. Ob es einen erneuten Versuch geben wird? Vorerst gelte es, das Trauma mit seinem Mentalcoach aufzuarbeiten. Am 29. Juni wird Grüner und sein Betreuerteam in München landen und in Tirol empfangen werden. Gestärkt von einer schmerzvollen Erfahrung. Es wird eine emotionale Rückkehr werden. Der designierte RAAM-Sieger, Christoph Strasser, wurde derweil nach Redaktionschluss im Ziel erwartet. (ben)