Innsbruck – Am 19. Mai verabschiedete sich Alex Hauser nach dem Schlusspfiff gegen den SV Horn von den Wacker-Fans. Eigentlich wollte der 32-Jährige noch das ein oder andere Jahr als Profifußballer anhängen, aber nach dem Urlaub reifte beim ehemaligen Wacker-Kapitän der Entschluss, einen Schlussstrich zu ziehen. „Ich wollte nicht mehr länger warten, bis ein Angebot kommt“, so Hauser, der in Zukunft dem Fußball weiter erhalten bleiben will. Zum einen schwebt ihm eine Art Akademie für den Raum um St. Johann vor: „Ich will fußballbegeisterten Kindern meine Erfahrung weitergeben.“

Außerdem kehrt er dorthin zurück, wo seine Karriere begann. Vor 17 Jahren wagte er als 16-Jähriger den Sprung zu den Glasgow Rangers, ab Sommer kickt er wieder für den SK St. Johann: „Darauf freue ich mich.“ Dass die Unterländer in der Relegation den Aufstieg in die Tiroler Liga schafften, rundete diese Geschichte ab. (w.m.)