iener Neustadt — Am schönsten ist es immer noch zu Hause. Dachte sich wohl auch Christine Wolf. Tirols Vorzeige-Proette (Olympia Golf Igls) machte ihren Heimauftritt bei der Nationalen Offenen Meisterschaft auf der Anlage des GC Föhrenwald zur One-Woman-Show. Auch wenn ihr am Schlusstag wenig aufging, feierte Wolf einen Start-Ziel-Erfolg und lag am Ende neun Schläge voran.

Bei den Herren fiel die Entscheidung erst im Stechen. Mittendrin Tirols größte Zukunftshoffnung Maximilian Steinlechner (GC Innsbruck-Igls), der erst am ersten Extraloch gegen Profi Georg Martin Schultes den Kürzeren zog. Weil die Staatsmeistertitel nur an Amateure vergeben werden, war Steinlechner ebenso ein Sieger wie die Vorarlbergerin Janika Rüttimann. (m.i.)