Von Roman Stelzl

Mutters – Über dem Bikepark Mutters breitet sich an diesem Donnerstagmittag blauer Himmel aus. Es ist heiß, schwül, die Biker sind kurz, knapp oder fast gar nicht bekleidet. Athleten und Gäste lachen, spaßen, die Stimmung vor dem zweiten Bewerb des Bike-Festivals Crankworx ist locker, ausgelassen. Darren Kinnaird, der Geschäftsführer des Events, steht inmitten dieser Szenerie, er ist vielmehr noch ihr leuchtender Mittelpunkt. Ein ums andere Mal wiederholt der Kanadier das Wort „amazing“ – egal, ob es um den Ausblick, die Mitarbeiter, Innsbruck oder das Biken geht.

Nur über Stürze, so wie sie am Mittwoch beim Whip-Off geschehen sind, will hier keiner sprechen. Das ist Teil des Geschäfts – oder wie Kinnaird es kurz beschreibt: „Sport ist Sport, Mountainbiken ist nicht anders. Verletzungen sind ein Teil von diesem Sport.“

Das Gute einfangen, das Schlechte ausklammern – das passt gut zu dem, was die Veranstalter hier vorhaben. Der Blick richtet sich weit über den Bikepark hinaus, für den 30.000 Kubikmeter Erde verschoben wurden. Die Premiere ist eine Art Startschuss, es soll eine Eingewöhnung für die Zukunft sein. Crankworx 2018 in Innsbruck – das soll noch mehr Leute anziehen. „Es gibt ein riesiges Potenzial hier. Wir haben Touren durch Italien, die Schweiz und Österreich gemacht, ehe wir hier auf Innsbruck getroffen sind“, ergänzt Kinnaird, dessen Augen nur kurz unter der Sonnenbrille zu sehen sind. „Jetzt sind alle neugierig, was Crankworx ist. Es war ein großartiger erster Tag.“

Zwei Athleten wurden bei der Premiere verletzt und mussten vom Speicherteich nahe der Muttereralm mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Über den Zustand wurde vorerst nichts Weiteres bekannt.

Risiko birgt aber auch Gefahr in sich – das weiß einer am besten, der den schmalen Grat zwischen den Extremen am besten meistert: Brett Rheeder, 24, aus Kanada. Er gewann vor wenigen Wochen den Slopestyle-Bewerb im französischen Les Gets, einem der vier Wettbewerbs-Orte des Franchise-Festivals Crankworx. Rheeder ist auch beim Bewerb am Sonntag (Finale ab 15.30 Uhr) ein Favorit. Wohin führt die Reise seines Sports? „Die Tricks werden immer komplexer, gefährlicher und riskanter“, sagt Rheeder, „Aber gleichzeitig macht keiner einen Trick, den er nicht mehrmals trainiert hat. Unser Sport ist hart, aber nicht gefährlicher, als wenn du am Morgen ins Auto steigst und in die Arbeit fährst.“

Was Gefahr angeht, sieht sich der X-Games-Sieger von 2013 keinem Druck ausgesetzt, noch höher, besser und weiter zu springen. So, wie auf Internetplattformen oftmals ein waghalsiger Wettkampf um das Höher, Weiter und Spektakulärer ausgebrochen ist. Nein, sagt Rheeder, Druck gebe es deswegen keinen. „Der Druck kommt eher daher, dass du es nicht verhauen willst. Wir trainieren hart. Das ist unser Job.“

Dieser fehlende Druck von außen ist auch ein Spiegelbild für eine Biker-Szene, die Spaßfaktor und Kollegialität seit jeher in den Vordergrund rückt. Rheeder: „Wir haben unser eigenes Programm. Wir gehen nicht ins Fitness-Center, haben keine Diät. Und du musst nicht hinausgehen, um dich zu töten. Du hast einfach Spaß.“

Dieses Motto soll auch bei der Crankworx-Premiere in Tirol möglichst gut ausgelebt werden. Nach dem gestrigen Dual Speed & Style-Bewerb sind heute (Finalrunden ab 19 Uhr) die Biker am Pump Track (Parcours-Fahren, ohne in die Pedale zu treten) gefordert, morgen folgt der Downhill-Bewerb, am Sonntag dann die Slopestyle-World-Tour. Und danach wollen alle zufrieden Bilanz ziehen. So ist der Plan – damit auch ein anderer Plan aufgeht. „Crankworx soll wachsen“, sagt Kinnaird. „Und vielleicht sind irgendwann alle Orte so groß wie Whistler.“ Nur: Im Heimatort des Festivals kommen jährlich 130.000 Zuschauer.