Klagenfurt – Triathlet Paul Reitmayr hat seine Teilnahme am Ironman Austria am 2. Juli in Klagenfurt wegen einer langwierigen Fußverletzung absagen müssen. Michael Weiss, im Vorjahr am Wörthersee als Vierter zwei Plätze vor Reitmayr bester Österreicher, kann hingegen antreten. Der in den USA lebenden Niederösterreicher hatte sich im März bei einen Rennunfall einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. (APA)