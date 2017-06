Bei den Straßen­rad-Staatsmeisterschaften in Gössendorf (Stmk.) zeigten Tirols Nachwuchsfahrer auf: Katharina Kreidl (MTB Racing-Team Tirol) jubelte in der Kategorie U17 über den Staatsmeistertitel vor Theres­a Siller und Petra Huter (beid­e RC Tirol). Kreidl wird Tirol zudem bei den Olympischen Jugendspielen in Györ (HUN) ab 22. Juli vertreten. Bei den U17-Burschen siegte Tim Wafler (Radsport Stanger Kitzbühel). In der U15-Wertung holt­e Lukas Grießer (ASV Inzing) Bronze. Bei den Junioren war Dominik Amann (Union Radteam Tirol) eine Klasse für sich. (TT)