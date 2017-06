Von Roman Stelzl

Innsbruck – Etwa 2000 Teilnehmer werden beim KitzAlp­Bike-Festival erwartet, beim Dreiländer-Giro sollen es am Sonntag sogar 3000 sein und obendrein ist auch noch die heimische Mountainbike-Elite gefordert – an diesem Wochenende dreht sich in Tirol alles ums Rad.

KitzAlpBike-Festival: Umgeben von der Kulisse der Kitzbüheler Alpen startet heute mit dem KitzAlpBike-Marathon eines der traditionsreichsten und beliebtesten Mountainbike-Rennen Tirols. 820 Athleten meldeten sich bis Meldeschluss, bis zum Start (8 Uhr) sollen es knapp 1000 sein. Namhafte Athleten werden aufgrund der zeitgleichen WM in Singen fehlen – dem angestrebten Teilnehmerrekord des achttägigen Events von über 2000 Startern soll das keinen Abbruch tun.

Die Welt-Elite ist erst am Sonntag im Cross Country an der Reihe – und das mit drei Tiroler Speerspitzen: Lisi Osl, Charly Markt und Gregor Raggl. Und die streben allesamt Richtung Sieg. „Auch wenn der Cross Country oft im Schatten des Marathons steht, ist es ein tolles Rennen. Ich will auf das Podest“, sagt der Haiminger Olympia-Teilnehmer Markt. „Das Event ist von der Organisation her eines der besten“, stimmt sein Ötztaler Teamkollege Raggl ein, der nach dem besten Weltcup-Resultat heiß auf mehr ist. Raggl: „Ich habe einen Wahnsinnsschritt gemacht heuer. Die Top drei sind das Minimum.“

Und auch die Frau, die namensgebend für einen Trail in Kirchberg ist, plant einen Platz ganz vorne ein. „Die Top fünf sind das Ziel“, sagt die Kirchberger Ex-Weltcupsiegerin Osl. „Aber das Heimrennen ist immer etwas Spezielles. Da steigt die Nervosität noch einmal an.“

Dreiländer-Giro: Neben dem am Freitag gestarteten elitären Race across the Alps (RATA) stellt die 24. Auflage des Dreiländer-Giros das Highlight des Wochenendes dar. Mit erwarteten 3000 Startern gibt es kaum Rennen mit einer dermaßen starken Anziehungskraft. Am Sonntag (ab 6.30 Uhr) stehen zwei Strecken (168/120 km) zur Auswahl. Das sportliche Wochenende nahm am Freitagabend mit dem „Nightrace“, dem Radkriterium in Nauders, seinen Anfang. Sieger Daniel Federspiel freute sich vor 1500 Zuschauern: „Vor so einem tollen Publikum kann man ja gar nicht langsam fahren.“

Crankworx: Aufgrund der Gewittergefahr wurde die Slopestyle-World-Tour in Mutters von Sonntag auf Samstag (ab 12 Uhr) vorverlegt. Die Downhill-Bewerbe in Götzens steigen ab 12.45 Uhr (16.30 Eliterennen). Am Sonntag (15 Uhr) folgt ein Best-Trick-Contest. Neue Nachrichten gab es auch rund um die beiden gestürzten Biker beim Whip-off-Bewerb am Mittwoch: Beide Sportler sollen in einer Woche das Krankenhaus verlassen können. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Meistertitel: Tirols beste Straßenradfahrer sind dieser Tage bei den Staatsmeisterschaften unterwegs. In Grünau im Almtal ging es am Freitag im Einzelzeitfahren zur Sache – der Sieg ging an Georg Preidler. Markus Freiberger (Oberösterreich/Tirol Team) kam auf Platz fünf, Teamkollege Patrick Gamper wurde als Sechster bester Tiroler. Bei den Junioren durfte sich Mario Gamper (Union Radteam Tirol) über Platz zwei und Martin Peinelt (RC Tirol) über Rang drei freuen. Am Sonntag stehen dann die Straßenradrennen auf dem Programm. Der Stubaier Aqua-Blue-Profi Denifl ist einer der Favoriten – Clemens Fankhauser (Tirol Team), im Vorjahr als bester Tiroler Fünfter, kämpft indes mit seiner Form: „Ich hatte zuletzt Probleme mit der Lunge und der Atmung.“

Tour Transalp: Am Sonntag machen sich die Zweier­teams zum siebentägigen Etappenrennen auf. Von Sonthofen geht es nach Imst, tags darauf führt die zweite Etappe von Imst nach Naturns (Südtirol).