Kirchberg – Auf der 90 Kilometer langen Marathon-Strecke des KitzAlpBike-Festivals war Tony Longo am Samstag eine Klasse für sich. Im starken Teilnehmerfeld von 950 Startern stellte der Italiener mit einer Zeit von 4:19,42 Stunden eine neue Rekordzeit auf – die alte Bestmarke lag noch etwa elf Minuten höher. Longo gewann damit die Hitzeschlacht in den Kitzbüheler Alpen mit einem Vorsprung von fast 20 Minuten vor seinem Landsmann Massimo Debertolis und dem Österreicher Werner Krenn. „Der KitzAlpBike ist ein Rennen, das mir mit seinen langen, harten Anstiegen sehr gut liegt. Ich liebe diesen Kurs und die Hitze“, erklärte Longo.

Schon am Ende des ersten Anstieges konnte der 33-Jährige, der heuer bereits bei der UCI-Marathon-Serie auf Elba Zweiter wurde, die entscheidende Attacke setzen. Longo fuhr von da an ein einsames Rennen. „Ich habe dann mein eigenes Tempo fahren können und mich sehr gut gefühlt. Ein wirklich super Rennen in einer fantastischen Umgebung“, ergänzte der neue Rekord-Sieger.

Mit Rang drei konnte Krenn, Führender der österreichischen Marathonwertung, seine Podestserie fortsetzen und wurde stärkster Österreicher: „Ich bin hochzufrieden, habe noch hart um Rang zwei gekämpft, aber im letzten Anstieg mein Tempo fahren und Massimo ziehen lassen müssen. Das Tempo war heute von Beginn an wahnsinnig hoch“, so der Steirer. Auf Rang sechs landete Enrico Salvador – der Italiener ist eigentlich Straßenrad-Profi beim Tirol Team.

Die schnellste Dame war Marathon-Staatsmeisterin Angelika Tazreiter. Die Niederösterreicherin hatte vor zwei Jahren in Kirchberg ihr letztes Rennen bestritten, danach folgte eine lange Verletzungspause. „Umso schöner ist dieser Sieg“, meinte Tazreiter. Auch für sie war das Rennen an der Spitze ein einsames. Umso mehr Dichte herrschte dafür im Zuschauerfeld: Die Veranstalter zählten erstmals mehr als 1000 Besucher. „Sie alle sorgen dafür, dass das Rennen für die Fahrer zum unvergesslichen Erlebnis wird“, erklärt Organisationschef Max Salcher.

Während Tirols stärkster Marathon-Mountainbiker Alban Lakata am Sonntag bei der WM in Singen um eine Medaille fährt, ist Österreichs Cross-Country-Elite am Schlusstag des 22. KitzAlpBike-Festivals im Einsatz. Die beiden Ötztaler Charly Markt und Gregor Raggl nehmen dabei ebenso den Sieg ins Visier wie die Hausherrin Lisi Osl. (rost)