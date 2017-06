Von Robert Ullmann

Igls – Das Wetter, die ungewohnte Halle, die starke Igler Aufstellung – in den Augen des Schwazer Tennis-Urgesteins Christian Walter (er musste übrigens verletzungsbedingt sein Einzel aufgeben) sprach vor dem ersten Aufschlag alles gegen sein Team. Und er sollte Recht behalten. Statt des erhofften 3:3 nach den Singles hechelte der TC Schwaz im Auswärtsspiel gegen den Parkclub Igls einem 2:4-Rückstand hinterher. Das war die Vorentscheidung im Kampf um den Finaleinzug in der Tiroler Herrenliga. Igls setzte sich schlussendlich im Halbfinale nach drei Doppelsiegen, die im Freien ausgetragen wurden, 7:2 durch und steht am kommenden Sonntag zum insgesamt vierten Mal und zum dritten Mal in Folge im Endspiel der Tiroler Tennis-Mannschaftsmeisterschaft.

„Wir haben in der Halle schnell 4:0 geführt, das gab uns das nötige Selbstvertrauen für den deutlichen Sieg“, analysierte der Igler Mannschaftsführer Manuel Bellutti die am Ende einseitige Begegnung, weil Schwaz ein Doppel nach dem ersten Game kampflos aufgeben musste. Bellutti selbst nahm im Spitzenspiel beim 6:4, 6:0-Erfolg gegen den für Schwaz spielenden Zillertaler Johann Georg Fankhauser Revanche für die Dreisatzniederlage in der Vorrunde bei der 4:5-Niederlage der Igler in Schwaz. Die weiteren Einzelpunkte für Igls eroberten Daniel Baumann (GER), Vladimir Reznicek (CZE) und Patric Prinoth (ITA). Eine illustre Truppe, die den Tiroler Mannschaftstitel nach vier Fehlversuchen endlich nach Igls entführen will. Bellutti: „Es wäre an der Zeit, dass wir den Mannschaftstitel nach Igls holen.“ Bellutti hofft bei der heutigen Entscheidung über den Heimvorteil im Mannschaftsfinale auf Losglück. „Den Heimvorteil hätten wir nach vier Auswärts-Endspielen verdient.“

Im Finale trifft Igls nicht auf den als ersten Titelanwärter eingestuften TC Aurach, sondern auf den TC Telfs. Die so genannte „zweite Garnitur“ des Bundesligateams gewann die wegen Regens in die Tennishalle beim Stanglwirt verlegte Begegnung überraschend sicher mit 6:3. „Aurach trat bis auf Emilio Alvarez ohne Legionäre, also ersatzgeschwächt, gegen uns an“, erklärte Mannschaftsführer Manfred Riess, „und diese Chance nützten wir clever aus.“ Riess lobte dabei einmal mehr die mannschaftliche Stärke auf den rückwärtigen Positionen des nur aus Tiroler Spielern zusammengesetzten Teams. Yannick Pfleiderer, Julian Schubert, Philipp Lener und Manfred Riess selbst sorgten für die unerwartete 4:2-Führung nach den Sing­les. Der Rest zum Sieg und ersten Finaleinzug der eingeschworenen Truppe war „reine Formsache“. Die Chancen im Endspiel? „Nichts ist unmöglich“, meinte der 44-Jährige. Mit sieben Einzelsiegen und nur zwei Niederlagen verbucht Manfred Riess eine positive Bilanz auf seinem Wettkampfkonto in der allgemeinen und Seniorenklasse.