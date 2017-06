Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Ich bin unendlich traurig. Jetzt kann ich sicher zwei Nächte nicht mehr einschlafen.“ Zerknirscht nahm Trainer Pavol Kovac gestern die 8:14-Niederlage des WBC Tirol gegen PL Salzburg zur Kenntnis. Immer wieder schüttelte er den Kopf, als würde er sich im falschen Film befinden. Dabei wollte Freund und Weggefährte Stefan Chrtiansky, Coach der Hypo-Alpenvolleys, eigentlich als Glücksbringer fungieren. Aber im Innsbrucker Tivolischwimmbad war gestern bei Regenwetter keinem zum Feiern zumute:

In der Finalserie der Wasserball-Bundesliga (best of five) liegen die Tiroler nun mit 0:2 zurück. Nach der 9:13-Niederlage am Samstag in Salzburg folgte gestern die nächste kalte Dusche gegen den Erzrivalen. Damit der Titelverteidiger nicht endgültig aus dem Rennen ist, muss kommenden Samstag in Salzburg ein Sieg her.

„Ich bin enttäuscht“, sagte Kovac, der vom Beckenrand mitansehen musste, wie vorne und hinten vieles nicht zusammenpasste. Kovac machte die Niederlage an drei Faktoren fest: „Wir haben viele Chancen herausgespielt, waren ebenbürtig oder sogar besser. Aber wir haben unsere Torchancen nicht verwertet.“ Ein vergebener Fünfmeter passte da ins Bild.

Weiters habe der nötige Rückhalt im Tor gefehlt. Goalie Oleg Ukhal, eigentlich der Fels in der Brandung, erwischte einen rabenschwarzen Tag. Kovac über seinen 46-jährigen Routinier: „Er hat vielleicht drei Bälle gehalten.“ Der Trainingsrückstand – wegen beruflicher Verpflichtungen – war ihm anzumerken.

Die Tiroler fühlten sich zudem auch vom Schiedsrichter-Gespann ungerecht behandelt. „Die Salzburger sind schlaue Füchse, die machen Fouls unter Wasser, die sieht man kaum“, meinte Kovac.

In seiner Rolle als Platzsprecher musste Obmann Richard Kössler gestern die Niederlage verkünden. In der Endphase des Spiels hatten die Tiroler alles nach vorne geworfen – und wurden gnadenlos ausgekontert. „Die Mannschaft hat alles versucht, leider wurde das Risiko nicht belohnt“, so Kössler, der trotz der schwierigen Ausgangslage noch an ein kleines Wunder glaubt: „Wir sind jetzt 0:2 in Rückstand, aber der Ball ist rund. Wir können das Finale noch drehen!“ Das dritte Spiel geht am Samstag (15 Uhr) in Salzburg über die Bühne.

So oder so scheinen Kopfschmerzen beim Obmann vorprogrammiert: Bei einer Niederlage in Salzburg wäre alles vorbei, bei einem Sieg müsste Kössler am Sonntag während der Tiroler Schwimmmeisterschaften im Tivoli noch zwei Wasserball-Finalspiele „reinquetschen“.