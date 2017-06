Die Schlammschlacht beim KitzAlpBike-Festival am Sonntag endete mit zwei Tiroler Podestplätzen. Im abschließenden Cross-Country-Bewerb schafften es die Kirchbergerin Lisi Osl und der Ötztaler Charly Markt unter die besten drei. Ex-Weltcupgesamtsiegerin Osl musste sich am Ende nur Yana Belomoina (UKR) geschlagen geben.

Erst auf den letzten beiden Schleifen musste Osl ihre Konkurrentin vorbeiziehen lassen: „Ich bin stolz, dass ich Yana über fünf Runden ärgern habe können. Ich bin auf einem guten Weg. Danke an alle, die mich heute entlang der Strecke angefeuert haben", meinte die Lokalmatadorin.

Bei den Herren setzte sich der Südtiroler Gerhard Kerschbaumer durch, für den Haiminger Olympia-Starter Markt wurde es am Ende der dritte Rang. „Es war heute nicht leicht zu fahren. Aufgrund des Regens war es ziemlich tief, was mir eigentlich nicht so gut liegt. Aber ich bin froh, dass in den nächsten beiden Wochen zwei Weltcups anstehen, wo ich dann Gas geben kann", erklärt Markt. Der Kitzbüheler Max Foidl wurde Siebenter, der Ötztaler Gregor Raggl hatte sich mehr vorgenommen, musste aber am Ende sein KitzAlpBike-Abonnement auf Rang zehn um ein Jahr verlängern.

Den einzigen Tiroler Triumph feierte am Sonntag fast schon standesgemäß Riesentalent Laura Stigger. Die junge Haimingerin setzte ihre Siegesserie fort und kam zu ihrem zehnten Sieg in zehn Rennen in diesem Jahr. Auch die Veranstalter konnten zufrieden bilanzieren. Mit über 2000 Teilnehmern wurde das Niveau des Vorjahres gehalten. „Das KitzAlpBike Mountainbike-Festival hat sich zum angesehenen Fixpunkt im Rennkalender gemausert", erklärt Organisator Max Salcher. (rost)