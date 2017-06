Tirols Schwimmer kehrten von den österreichischen Mannschaftsmeisterschaften der Schülerklassen in Maria Enzersdorf mit Medaillen zurück: Die Mädchen vom SK Zirl holten Bronze, Tabea Huys (MIH Zillertal) Gold vor Lisa Ebster (SU Hall) in der Einzelwertung, Miriam Langhofer (Zirl) Bronze bei den Jüngsten. Tiroler Rekorde schwammen Laurin Korber-Perner und Ebster (siehe Box links). Der Übergang zu den nächsten Höhepunkten ist nahtlos: Simon Bucher (TWV­I) und Xaver Gschwentner (SCI) hoben am Montag zur Jugend-EM nach Israel ab und am Freitag starten die Tiroler Meisterschaften. (TT)