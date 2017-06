Innsbruck – Es ist wieder so weit: Am Freitag steigt zum siebenten Mal der TT-Kinderlauf. „Es geht darum, gemeinsam den Spaß am Laufen zu entdecken“, weiß Initiator Alexander Pittl. Ohne Zeit­messung und mit Brems­läufern gehe es darum, gemeinsame Bewegung zu forcieren, den Leistungsdruck dabei aber zu minimieren. Die Distanz kann ausgewählt werden: Die Äffchen laufen 400 oder 800 m, die Hasen 1600 m und die Geparden 2400 m.

Während die Kleinsten also noch am Entdecken sind, haben viele Frauen ihren Spaß am Laufen längst gefunden – was sich unter anderem an den ständig steigenden Teilnehmerzahlen beim Tiroler Frauenlauf äußert. Heuer erwartet man für die 5-km-Strecke (Eisstadion – Maria-Theresien-Straße – Museumstraße – Eisstadion) nach den 2700 vom Vorjahr noch mehr „Flotte Tiroler Madln“. „In sechs Jahren hat sich der Frauenlauf zum größten Tiroler Lauf entwickelt“, sagt Pittl stolz.

Einzig Jugendliche hätte man bislang schwer erreicht. Mit der Aktion „Wir sponsern deinen Maturaball“ lässt sich als Gruppe bis zu 5000 Euro verdienen. (TT)