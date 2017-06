Die Kulisse verpflichtet. Zwischen Beton und Eisenstäben bei Bauwaren Mayr in Wörgl soll es am Freitag (Beginn 19.30 Uhr) bei der bereits 15. Boxnacht beinharte Kämpfe zu sehen geben. Der BC Unterberger fordert die „Nati", eine Auswahl aus der Schweiz heraus. „Die sind aber nicht so lieb, wie sie klingen. Vor drei Wochen haben sie eine Auswahl in Dornbirn überraschend klar besiegt", warnte BC-Unterberger-Sportwart Kubat Sulejman, der als Vorbereitung tägliches Training mit Schwerpunkt Sparring anordnete.

Das Zillertal-Trio — gemeint ist keine Musikgruppe, sondern die Boxer Peter Mitterer (Uderns), Christoph Geisler (Mayrhofen) und Franz-Josef Dengg (Gerlos) — soll die Gegner zum Tanzen bringen. „Es werden voraussichtlich zwölf Schweizer und österreichische Landesmeister in den Ring klettern", kündigte Unterberger-Präsident Peter Knetsch einen spannenden Boxabend an. (ben)