Von Susann Frank

Fritzens – Beim Blick auf ihre zum Gruß wiehernde Zukunftsaktie „Delilah“ werden die Augen von Evelyn Haim-Swarovski glasig. „Angeblich hat man nur einmal im Leben ein ganz besonderes Pferd“, sagt die Dressurreiterin aus Fritzens. Und während sie der Stute im Stall liebevoll über den Kopf streichelt, fügt sie hinzu: „So eine Verbindung zu einem Pferd habe ich noch nie erlebt.“

Diese mittlerweile innige Partnerschaft konnte jedoch nur wachsen, weil ihre Tochter Marie nach dem Kauf im vergangenen Jahr keinen Draht zu dem Pferd fand. Das lieb gemeinte Geschenk eines „zuverlässigen vierbeinigen VW“ für die 24-Jährige, wie die Veranstalterin des am Freitag beginnenden internationalen Dressurturniers am Schindlhof erklärt, entpuppte sich als „roter Ferrari“: sensibel in der Steuerung, äußerst kraftvoll in der Bewegung.

Beides Eigenschaften, die der 62-jährigen Haim-Swarovsk­i aufgrund ihres „guten Nervenkostüms“, wie sie selbst sagt, entgegenkommen. Und so sattelt sie bei ihrem Turnier zwar die 12-jährige Fuchsstute, allerdings außer Konkurrenz. Bevor beim Turnier Olympiasieger wie die Deutschen Isabell Werth (erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten) und Dorothee Schneider ins Viereck einreiten, erklärt Haim-Swarovski auf Delilah die einzelnen Lektionen des Grand Prix, der schwierigsten Dressur-Prüfung. Aufgrund ihrer umfassenden organisatorischen Aufgaben als Veranstalteri­n verzichtet sie in der Folge auf ein Antreten. „Daheim ist es sowieso immer sehr stressig für mich zu reiten“, betont die Pferdeliebhaberin.

Ihr bisher bewährtes Spitzenpferd Dorina bleibt überhaupt im Stall. Mit der 15-jährigen Stute legte die ehrgeizige Reiterin einen starken Saisonstart hin. Und mit Dorina, die laut Haim-Swarovski auf Delilah eifert, will sich die Dritte der heimischen Dressur-Rangliste für die Europameisterschaft im August in Göteborg (SWE) qualifizieren. „Wir konzentrieren uns ganz auf das zweite EM-Sichtungsturnier Mitte Juli im deutschen Cappeln.“

Für Delilah kommt die EM noch zu früh. Da Evelyn Haim-Swarovski sich jedoch zum Ziel gesetzt hat, als älteste Teilnehmerin einer EM in die Geschichtsbücher einzugehen, hat die Tirolerin noch Zeit, mit ihrem „roten Ferrari“, wie sie die Stute immer wieder augenzwinkernd nennt, noch einen PS-starken Auftritt hinzulegen.