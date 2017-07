Innsbruck – Acht Landes- und vier Bundesmeisterschaften – im Frühjahr überrollte der Fußball Tirols Schulsportkalender: Mädchen, Oberstufe, polytechnische Schulen und B-Pool-Sieger der Schülerliga – in all diesen Bewerben fielen heuer die nationalen Entscheidungen in Tirol.

Bei den regionalen Ausscheidungen ging es allerdings nicht minder heiß her. Die Schülerliga Fußball verzeichnete etwa mit 70 teilnehmenden Schulen einen neuen Teilnehmerrekord. Der Höhepunkt: Rund 1000 Zuschauer zählte Wolfgang Oebelsberger, Fachinspektor für Bewegung und Sport im Tiroler Landesschulrat, beim Finale in Imst. „Die Reform mit der Trennung der Schulen in Profis, mit dem Fußballverband kooperierende und in Amateure wirkte sich äußerst positiv aus“, freute sich Oebelsberger über den Ansturm. Apropos stürmen: B-Pool-Sieger NMS Egger Lienz wird Tirol beim „Schulcup Fußball“ im Herbst vertreten, A-Pool-Gewinner BRG in der Au landete beim Finale in Illmitz auf Platz sieben.

Die besten Schulen Österreich verglichen sich auch beim Vielseitigkeitsbewerb in Tirol. In Kitzbühel traten die besten Klassenteams der 5./6. Schulstufe in Schwimmen, Turnen, Leichtathletik und Balltechniken an. Mit dabei: BG St. Johann und BRG Wörgl, die wie alle mit Musikkapelle einmarschierten und zur Streif fahren durften.

Die nationale Konkurrenz ließen im abgelaufenen Halbjahr mehrere Tiroler Schulen hinter sich, das BG

BRG Reutte gleich doppelt. Nach dem Sieg der Mädchen im Bewerb Ski alpin Oberstufen legten die Außerfernerinnen einen weiteren bei den Leichtathletik-Meisterschaften nach. Das Akademische Gymnasium glänzte hingegen auf Sand – als Bundessieger im Beachvolleyball. Die Unterstufen-Mädchen vom BRG in der Au schwammen allen davon, die SMS Schwaz gewann den Handball-Schulcup-B, das BORG Innsbruck den Oberstufen-Golf-Bewerb und die Mädchen vom BRG Imst strahlten gar international – als Fünfte der ISF-WM im Orientierungslauf. (sab)