Kramsach – Als Johannes Ager 2008 erstmals das Tennis-Future-Turnier in Kramsach gewann, war Sandro Kopp gerade acht Jahre alt. Vom Erfolg des damaligen Lokalmatadors anscheinend tief beeindruckt, schwang er in Folge sein Racket so oft und so erfolgreich, dass er bald als „Match-Kaiser“ (jener Spieler, der in einer Saison die meisten Wettspiele ausgetragen hat) des Tiroler Tennisverbandes ausgezeichnet wurde. Ein richtungsweisender Titel am Anfang einer Laufbahn, die sein weiteres (Tennis-)Leben prägen sollte.

Gefördert vom Tiroler Tennisverband, trainiert von Hakan Dahlbo, steht Kopp jetzt in den (noch zu großen) Fußstapfen Agers. Als neuer Lokalmatador. Natürlich noch im Schatten seines Landsmanns, denn Ager schrieb 2010 Future-Geschichte, als er als erster Österreicher seinen Sieg in Kramsach wiederholte. Ähnlich wie Ager kehrte Kopp heuer der Schule den Rücken, verließ das Sport-BORG und versucht nun über die Abendschule die Matura zu schaffen. Nach dem Motto Dahlbos: „Tennis und Schul­e, nicht Schule und Tennis.“ Und: „Tennis ist ein Schule fürs Leben.“

Heute steht der 17-Jährige vor der ersten großen Prüfung in seiner Profi-Laufbahn. Dank einer Wild Card seines veranstaltenden Clubs zum ersten Mal im Hauptfeld eines Future-Turniers muss er gegen den russischen Qualifikanten Khomentovsky (nicht vor 17 Uhr) Schlagkraft beweisen. Die gestrige Generalprobe ging aber daneben. Kopp verlor im Doppel mit Partner Vital Flurin Leuch (LIE) gegen Norton/Saveljic (AUS/MNE).

Der zweite Tiroler im Hauptfeld, Alexander Erler, eröffnet um 10.30 Uhr gegen Maximilian Neuchrist den zweiten Turniertag. Nicht vor 15 Uhr ist die Nummer 1, Daniel Brands, im Einsatz. (r. u.)