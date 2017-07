Wildschönau – Knapp 400 Athleten sorgten am vergangenen Wochenende wieder für Action-getränkten Mountainbike-Sport in der Wildschönau. Zum wiederholten Male gastierte die internationale Serie „Enduro One“ für ihren einzigen österreichischen Tourstopp in Tirol.

Als mit großem Abstand Schnellster auf den sechs Stages tat sich Andre Kleindienst (Bergamont Hayes Factory Team), der in der Klasse E1 Pro startet, hervor. In der Kategorie E1 Woman ging der Sieg erstmals an Irene Schachinger (Alpin Bike).

Neben beeindruckenden Siegläufen gehören auch spektakuläre Stürze zu Enduro-Rennen. Leider gingen nicht alle Abflüge so glimpflich aus wie jener des Tirolers Hannes Bichler (Bild). Ein Fahrer musste ins Krankenhaus geflogen werden ... (TT)