Von Susann Frank

Leutasch – Dass Robert Wackerle dieser Tage innere Unruhe verspürt, ist kaum verwunderlich. Immerhin stehen die Tiroler Meisterschaften in der Vielseitigkeit am Wochenende an. Und der 38-Jährige will dabei nicht nur auf dem Pferd in Dressur, beim Geländeritt und im Springparcours eine gute Leistung bringen. Der Tiroler will zudem mit einem gelungenen Ablauf bei der Titelkampf-Premiere auf seinem Tschaperhof in Leutasch überzeugen. „Natürlich ist man da aufgeregt“, gesteht Wackerle. Zumal es insgesamt erst das zweite Vielseitigkeitsturnier vor der eigenen Haustür ist.

Wackerle ist in Sachen Buschreiten, sprich, auch feste Naturhindernisse im Gelände zu überqueren, ein Spätberufener. Die Liebe zum Reitsport entdeckte er mit 13, doch bis 32 sah man ihn hauptsächlich im Dressurviereck um gute Noten kämpfen.

Durch Calimera, eine für die Vielseitigkeit begabte Stute, sattelte Wackerle um und verschrieb sich wenig später auch dem Auftrag, die in Tirol fast brachliegende Sportart voranzutreiben. Der Bau einer Geländestrecke vor dem familieneigenen Bauernhof bildete 2015 die Grundlage dafür. 2016 richtete er mit den eifrig helfenden Mitgliedern des Vereins Pferdefreunde Tschaperhof, ohne die es nicht funktionieren würde, das erste Turnier aus. Dieses Jahr folgen die Tiroler Meisterschaften aller Rassen (Warmblut, Haflinger, Noriker und Ponys) am Samstag und Sonntag (ab 7.30 bzw. 8 Uhr/Eintritt frei). Und es soll nicht bei den zwei Veranstaltungen bleiben. Einmal pro Jahr ein Turnier und alle zwei Jahre die Meisterschaften stehen auf dem Plan. Das sind fast doppelt so viele Wettkämpfe wie im bisherigen Tiroler Vergleich.

Ein anderer Verein richtet in Hopfgarten, ebenfalls mit einer Geländestrecke mit festen Hindernissen ausgestattet, nur alle zwei Jahre ein Turnier aus. „Wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft“, erklärt Wackerle. In ganz Österreich gebe es insgesamt nicht einmal so viele Buschreiter wie im deutschen Bundesland Bayern. Der Vorteil? „Wir sind wie eine Familie“, betont Wackerle.

Umso mehr freut sich der Leutascher über die beachtliche Teilnahme von 80 Pferden in den Leistungsklassen E (Einsteiger) bis zu L (Leicht). Unter ihnen befinden sich auch die Sportpartner der Top-Favoriten in der allgemeinen Klasse. Die Miemingerin Joanna Schorn würde ihren Titel gerne verteidigen, die Inzinger Schwestern Laura und Mirjam Mayer wollen das verhindern. Und welches Ziel setzt sich der Hausherr? „Ich reite eine sehr junge Stute, sie geht die erste Saison. Ich würde mich über eine ruhige, gelungene Runde freuen“, betont Wackerle. Aufregung hat er neben den Wettkämpfen als Turnierleiter schließlich genug.