Von Roman Stelzl

St. Leonhard – Die Österreich-Radrundfahrt war für das Tirol Team nicht von Erfolg gekrönt. Und die Zahlen belegen das: Für Riesentalent Benjamin Brkic gab es in der Gesamtwertung Platz 43, in der Punktewertung kam Patrick Gamper auf Rang 18, im Berg-Klassement wurde Sebastian Schönberger 25. und in der Teamwertung blieb unter 18 Mannschaften der 16. Rang. Bis auf einige Solo-Auftritte (Gamper) und einen vierten Etappenrang (Filippo Fortin) blieben die großen Akzente aus.

„Ich bin enttäuscht vom Ergebnis“, erklärt Team-Manager Thomas Pupp. „Der vierte Platz von Fortin war wirklich gut, aber wir haben zu viele Fehler gemacht. Das darf uns nicht passieren.“

Für den Tiroler Teamkapitän Clemens Fankhauser, im Vorjahr noch Gesamt-13. der Österreich-Tour, bestätigt das Ergebnis einen Trend, der sich schon durch die ganze Saison zieht. Die Tiroler Talente würden neben den italienischen Neuzugängen Fortin und Enrico Salvador zu selten ihre Chancen erhalten, um sich richtig in Szene zu setzen. „Wir Tiroler sind im Team oft nur noch in der Helferrolle und bekommen zu wenig Chancen. Das finde ich schade“, erklärt der 31-jährige Familienvater.

Talente wie Gamper und Brkic würden zu sehr auf das Abstellgleis geraten. „Früher sind wir auch doppelgleisig gefahren bei den Rennen und hatten mehr Chancen. Jetzt fehlt uns das. Jetzt musst du auf Knopfdruck bereit sein“, ergänzte Fankhauser, der auch den Rennkalender an sich (weniger Bewerbe) hinterfragt.

Team-Manager Pupp kennt die Kritik, sieht sie aber als nicht gerechtfertigt an. „Ich kann dem überhaupt nicht zustimmen. Wir hatten in dieser Saison sehr viele Verletzte und sehr viele Krankheiten. Damit müssen wir umgehen“, meinte der Teamgründer, der zugleich nachschickte: „Man muss Geduld haben mit den jungen Fahrern. Und man darf nicht vergessen, dass die goldenen Zeiten in der Tiroler Jugend in den letzten Jahren nicht gegeben waren. Aber unsere großen Talente wie Brkic und Gamper haben alle Möglichkeiten, um dort wieder anzuschließen.“

Bis zum Saisonende sollen die guten Ergebnisse der jungen Tiroler folgen und am Ende soll alles eitel Wonne sein. Danach ist Raum und Zeit für neue Ansätze. Wie auch immer die aussehen.