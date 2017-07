Kramsach – „Es ist schön hier“, sagt Daniel Brands. Der deutsche Tennis-Spieler liebe die Berge, das Umfeld und Kramsach überhaupt. Nach dem Wirbel in Wimbledon, wo er Gael Monfils unterlag, benötige er Ruhe. Und Spiele. Weil die Form nicht seinen Anforderungen entspricht. Deshalb zog er die Teilnahme beim Tennis-Future-Turnier im Seendorf einer Teilnahme an einem weit besser dotierten Turnier in Deutschland vor. Und vorweg: Brands kann sich auf weitere Tage in Kramsach freuen. Der 29-Jährige qualifizierte sich nach dem 6:2, 6:1 gegen Tirols Hoffnung Alexander Erler fürs heutige Halbfinale. Brands trifft auf Tsng-Hua Yang (TPE), der Lenny Hampel (AUT) besiegte. Die zweite Partie der Vorschlussrunde bestreiten der Burgenländer Pascal Brunner und Jeremy Jahn. (r.u.)