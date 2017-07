Kramsach — Stop-and-go am Center Court. Das hartnäckige Tief über dem Sonnwendjoch ließ das Halbfinale des Tennis-Future-Turniers in Kramsach nicht so recht auf Touren kommen. Auch der Angriffs-Turbo von Favorit Daniel Brands stotterte, kam erst gegen Ende des ersten Durchgangs im Kampf gegen Tsung-Hua Yang (TPE) in Schwung. Der Deutsche rettete sich in das Tiebreak. Und aus dem Stimmungstief auf den Rängen wurde ein Hoch. Brands wurde nach dem Ausscheiden Lenny Hampels zum alleinigen Publikumsliebling erklärt.

Diese Rolle dürfte Ale­xander Erler vorerst verspielt haben. Auch am Freitag war nicht die Höhe der Niederlage gegen Brands ein Thema, sondern, dass der Kufsteiner „den Kampfgeist in der Kabine vergaß". Sein Ex-Trainer Lars Uebel vom Tennisbase Oberhaching empfahl Erler, dass „er noch fester an sich arbeiten muss, um als Profi Fuß fassen zu können". ­Uebel, der in Kramsach neben Daniel Brands auch Jeremy Jahn coacht, könnte am finalen Samstag die Qual der Wahl haben. Jahn erreichte nach einem kampfbetonten 7:5, 6:2-Sieg gegen Österreichs letzte Einzelhoffnung, gegen Pascal Brunner („Ich habe einfach schlecht gespielt"), das Endspiel.

Ob Brands auch ins Finale einziehen wird, das entscheidet sich heute ab 12 Uhr, dann wird das abgebrochene zweite Halbfinale fortgesetzt. Nicht vor 13 Uhr findet das Doppel-, dann das Einzelfinale statt. (r. u.)