Der Tiroler Michael Wagner hat am Samstag seinen ersten Erfolg im Ringer-Weltcup gefeiert. Der Athlet des RSC Inzing setzte sich in Madrid im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 80 kg durch. Florian Marchl meldete sich nach sechsmonatiger Verletzungspause mit einem fünften Platz in der 75-kg-Kategorie (gr.-röm.) zurück. Amirkhan Visalimov wurde Freistil-Siebenter in der 74-kg-Klasse. (APA)