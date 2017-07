Von Roman Stelzl

Enns – Im Schwimmsport gibt es Schallmauern, für die es gilt, hart zu trainieren, sollen sie eines Tages durchbrochen werden. Und genau das gelang am Sonntag dem Tiroler Bernhard Reitshammer. Der 23-jährige Absamer blieb als erster Österreicher überhaupt auf der Langbahn über 100 Meter Kraul unter 50 Sekunden. Reitshammer schlug im Vorlauf der österreichischen Meisterschaften in Enns in 49,86 Sek. an. „Das ist einfach ein Hammer“, freute sich der im Vorjahr nach Linz abgewanderte Athlet. „Jeder von uns hat es probiert. Aber dass mir so ein Meilenstein gelingt, ist unbeschreiblich.“

Dabei ist es auch zweitrangig, dass Reitshammer der österreichische Rekord im Freibad von Enns nach nur wenigen Minuten wieder von Alexander Trampitsch abgenommen wurde: „Ich bin der erste Österreicher, der das geschafft hat. Das kann mir keiner mehr nehmen.“

Für den ehemaligen TWV-Schwimmer glänzte die Bestmarke auf der Anzeigetafel fast mehr als die drei Goldmedaillen, die er sich bei den Meisterschaften abholte. Über die 50, 100 und 200 Meter Rücken zeigte sich der Bruder von Ex-WM-Schwimmerin Caroline in Hochform. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Nur über die 50 Meter Kraul hätte es mehr sein können“, meinte Reitshammer, der einmal mehr der erfolgreichste Tiroler Schwimmer war.

Freude machte da auch das Treffen mit den ehemaligen TWV-Freunden. „Es war schön, sie zu sehen. Das hat mich an meine Zeiten in Innsbruck erinnert. Leider bin ich selten daheim, umso schöner war es daher, mit ihnen abendessen zu gehen“, meinte Reitshammer, der sich in wenigen Wochen beim Weltcup auf die Jagd nach dem Kurzbahn-EM-Limit macht.