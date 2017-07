Von Susann Frank

Innsbruck – Ruhe? Davon kann der Tiroler Beachvolleyballer Martin Ermacora derzeit nur träumen. Seit der Wildcard für die Heim-WM in Wien ab 28. Juli überschlagen sich die Ereignisse bei dem Natterer und seinem Kollegen Moritz Pristauz: sportlich und virtuell. Der Reihe nach: Vor zwei Wochen erhielt das Duo seitens des Österreichischen Volleyballverbands einen Fixplatz im rot-weiß-roten Aufgebot – ohne in einer internen Qualifikation spielen zu müssen.

Derlei Vorschusslorbeeren stießen nicht überall auf Verständnis. Die Folge waren untergriffige Kommentare in den sozialen Netzwerken. Ermacora und Pristauz fanden diesbezüglich die beste Antwort und überzeugten am Wochenende beim Satellite im ungarischen Siofok mit Leistung. Auf dem Weg ins Finale schalteten sie unter anderem zwei ursprünglich um ein WM-Ticket konkurrierende Teams aus und mussten sich erst im Endspiel den Deutschen Walkenhorst/Schümann knapp (21:13, 18:21, 9:15) geschlagen geben. „Im Finale ist uns etwas der Faden gerissen“, sagte Ermacora, der abgesehen vom ausgebliebenen Happy End zufrieden bilanzierte: „Wir haben über weite Strecken richtig gut gespielt.“ Dass es für den Natterer nebenbei der erste Stockerlplatz bei einem internationalen Turnier war, machte den Erfolg umso schöner. Der in Wien lebende Ermacora kam nicht umhin, hinzuzufügen: „Wir haben gezeigt, die Wildcard zu Recht bekommen zu haben. Die Leistung war ein Ausrufezeichen vor der WM!“

Ähnliches postete das Team auf seiner Facebook-Seite, was erneut zu heftigen Reaktionen führte. Die Konsequenz: Sie entschuldigten sich im Netz und bei den angesprochenen Teams persönlich und lassen künftig ihren Facebook-Auftritt von einem Presseteam betreuen. Keine negative Energie soll sie mehr ablenken: Ihre volle Konzentration gilt dem Sport.

Zumal es Schlag auf Schlag geht. Durch den Vize-Titel in Ungarn haben sich der 2,03-Meter-Hüne und Pris­tauz für die zwei Wochen nach der WM beginnende EM in Lettland qualifiziert. „Das ist eine tolle Draufgabe für uns“, freute sich ein müde klingender Ermacora.

Zum Verarbeiten der vergangenen Ereignisse bleibt ohnedies keine Zeit. Nach der Heimfahrt aus Ungarn hieß es: Koffer umpacken und nach vier Stunden im eigenen Bett ab zum Flughafen.

Nur wenig später stand gestern das erste Training in Polen an. In Olsztyn steigt das Duo morgen ins Turniergeschehen ein. Bei der zweithöchsten Kategorie (4-Stern-Turnier) wären sie froh, die Qualifikation zu überstehen. Danach steht bereits die Heim-WM auf der Wiener Donauinsel an – und spätestens dann ist es endgültig auch mit dem letzten Quäntchen Ruhe vorbei.