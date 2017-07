Bereits 230 Matches gingen an den beiden ersten Hauptrundentagen des Sparkasse Bambini Tennisturniers in Kufstein und auf den benachbarten Plätzen in Kiefersfelden und Ebbs über die Bühne.

Für Tirols Nachwuchshoffnungen in den gespielten Altersstufen U14 und U12 hingen die Trauben im internationalen Klassefeld erwartungsgemäß hoch. Während die Kufsteinerin Ayana Erler sich im zweiten Satz noch in das Match gegen die Bulgarin Nikol Mircheva zurückkämpfte, um dann letztlich doch mit 1:6, 6:4, 3:6 das Nachsehen zu haben, war nach dem Erstrunden-Kantersieg von Daniel Zimmermann (TC Hall/Schönegg) über den Deutschen Nikolas Hutterer (6:0, 6:0) gestern gegen den Italiener Federico Vita mit 6:4, 6:7 (4), 0:6 Endstation.

Die Achtelfinalrunden starten heute ab 8 Uhr. (TT)